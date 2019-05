Alba Berlin hat sich im drittletzten Hauptrundenspiel der Basketball-Bundesliga schadlos gehalten und letztendlich einen ungefährdeten 110:98-Sieg gegen die Baskets Bonn eingefahren. So klar, wie es das Endergebnis vermuten ließ, waren die Kräfteverhältnisse jedoch in der Arena am Ostbahnhof nicht verteilt. Die Berliner sicherten sich durch den Erfolg den dritten Tabellenplatz, der in der ersten Playoff-Runde Heimrecht garantiert.