Alba Berlin kann womöglich schon im zweiten Spiel der Viertelfinal-Serie der Playoffs in Ulm wieder auf Peyton Siva zurückgreifen. "Die Verletzung ist nicht so schlimm", sagte der Spielmacher am Montag dem rbb: "Ich habe heute schon wieder ein bisschen was gemacht und der Schmerz lässt nach." Der Schlüsselspieler aus dem Team von Aito Garcia Reneses hatte die Auftaktpartie am Samstag verpasst, nachdem er im Abschlusstraining umgeknickt war.