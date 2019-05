Dieser Sieg war einer für das Selbstvertrauen: Nach den kräftezehrenden Wochen mit zuletzt durchwachsenen Ergebnissen in der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin am Sonntagnachmittag einen souveränen Heimsieg gefeiert. Gegen Würzburg gewannen die Berliner mit 108:69 (49:28). Drei Spiele vor Ende der Hauptrunde ist ihnen der dritte Platz somit kaum noch zu nehmen.

Sein Bruder Moritz Wagner, der 2018 von NBA-Club Los Angeles Lakers gedraftet wurde, war unter den fast 9.000 Besuchern in der Arena am Ostbahnhof. Dort gingen die Berliner schnell mit 12:3 in Führung und profitierten vor allem von der sicher stehenden Defensive. Alba nutzte seine Ballgewinne konsequent und lag Mitte des ersten Viertels erstmals zweistellig vorn (20:10).

Coach Reneses nutzte die deutliche Führung seiner Mannschaft und wechselte immer wieder kräftig durch. Doch auch die jungen Albatrosse hatten gegen offensiv harmlose Gäste keine Mühe.

Bereits am Mittwoch empfängt Alba die Baskets aus Bonn. Nach einem weiteren Heimspiel am Freitag gegen Bremerhaven folgt am Sonntag der Hauptrundenabschluss in Ludwigsburg.