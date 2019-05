Alba Berlin musste zum Hauptrunden-Abschluss noch einmal kämpfen: Die Berliner gewannen das letzte Spiel vor den Playoffs in Ludwigsburg knapp mit 80:79 (41:38). Sportlich war die Partie für das Team des Trainers Aito Garcia Reneses bedeutungslos, denn bereits vorher stand es als Tabellendritter fest. Am kommenden Samstag startet Alba mit einem Heimspiel gegen Ulm in die Playoffs.

Gewinnen will eine Profimannschaft jedes Spiel - aber es ging am Sonntag für Alba auch darum, niemanden vor dem Playoff-Start zu verheizen. Weil es am letzten Spieltag sportlich nichts mehr zu holen war, gab der Coach Aito all seinen zwölf Profis Einsatzzeit, um die Last zu verteilen. Schon in der ersten Hälfte durfte jeder mindestens fünf Minuten lang mitmachen. Berlins Center Dennis Clifford pausierte.

Ludwigsburg hat eine vergleichsweise schwache Saison hinter sich, für die Playoffs reichte es für das Team von John Patrick diesmal nicht - sondern nur für den zehnten Platz. Aber die Ludwigsburger wollten sich von ihren gut 3.700 Fans in der Halle mit einem Heimsieg verabschieden. Sie führten schnell mit sechs Zählern und zwangen Berlin ihren flinken Power-Basketball auf. Aber durch ordentlich Einsatz drehte Alba die Veranstaltung zunächst und führte zum Ende des ersten Viertels mit 30:20.