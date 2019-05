Bild: imago images / Andreas Gora

Heimrecht im Viertelfinale - Alba startet gegen Ulm in die Playoffs

10.05.19 | 23:12

Seit Freitagabend steht fest: Alba Berlin startet gegen Ulm in die Playoffs der Basketball-Bundesliga. Weil Bamberg sich am Freitagabend mit einem Sieg den fünften Platz sicherte, stehen die Ulmer als Sechster und somit als Gegner der Hauptstädter fest.

termine Playoff-Viertelfinale 18. Mai (18 Uhr) Alba - Ulm 21. Mai (19 Uhr) Ulm - Alba 26. Mai (15 Uhr) Alba - Ulm 28. Mai (19 Uhr) Ulm - Alba (falls nötig) 30. Mai (18 Uhr) Alba - Ulm (falls nötig)



Albas letzte Titelchance

Die Baden-Württemberger, die in der vergangenen Saison als Tabellenzehnter den Einzug in die Playoffs verpasst hatten, warten noch auf den ersten deutschen Meistertitel. Drei Mal scheiterten sie bereits im Finale, zuletzt 2016 am früheren Serienmeister Bamberg. Die Berliner wollen nach den jeweils knappen Finalniederlagen im Eurocup und im Pokal in der Liga um den Titel kämpfen. Los geht es am 18. Mai mit einem Heimspiel. Die Viertelfinalserie wird im Modus Best-of-Five gespielt: Wer zuerst drei Siege hat, zieht ins Halbfinale ein.



Mühsamer Heimsieg gegen Abstiegskandidaten

Von der Playoff-Form waren die Berliner allerdings am Freitagabend noch weit entfernt. Gegen die abstiegsbedrohten Eisbären aus Bremerhaven siegte Alba erst nach Verlängerung mit 107:104. Erstmals seit Luke Sikma in Berlin ist, also seit 126 Spielen, verpasste der US-Amerikaner ein Spiel der Berliner. Er wurde mit Blick auf die Playoffs geschont. Doch auch ohne ihn startete der Vizemeister gut und lag nach knapp fünf Minuten mit 19:9 in Führung. Coach Aito Garcia Reneses wechselte munter durch - doch dadurch ging auch der Spielrhythmus der Berliner verloren. Die Gäste aus Norddeutschland spielten munteren Offensivbasketball und lagen Mitte des 2. Viertels plötzlich mit 45:38 vorn. Coach Aito nahm eine Auszeit, doch zur Halbzeit lag sein Team mit 57:59 noch immer knapp zurück.



Hermannsson erzwingt die Verlängerung

Alba eroberte sich im 3. Viertel die Führung zurück, leistete sich aber auch weiterhin zu viele Ballverluste und Fehlwürfe. Obwohl es für die Berliner in ihrem letzten Heimspiel vor dem Playoffauftakt um nichts mehr ging, kämpften sie sich zurück und Martin Hermannsson, der mit 23 Punkten bester Werfer war, erzielte den 98:98-Ausgleich. In der Verlängerung behielten die Berliner die Nerven und siegten vor allem dank der Punkte von Derrick Walton etwas glücklich. Am Sonntag beendet Alba die Hauptrunde in Ludwigsburg.