Alba Berlin hat am Dienstagabend mit 98:83 (47:43) in Ulm gewonnen. Drei Tage nach dem furiosen 107:78-Auftakterfolg in heimischer Halle legten sie damit in der Viertelfinal-Serie der Playoffs auswärts nach - auch wenn sie zumindest phasenweise mit mehr Gegenwehr des Sechsten der Hauptrunde zu kämpfen hatten. Am Sonntag (15 Uhr) können sie nach zwei Erfolgen in der Serie Best-of-Five in der Arena am Ostbahnhof bereits den Einzug ins Halbfinale perfekt machen.

Alba gelang ein starker Start - sie machten da weiter, wo sie am Samstag in Berlin aufgehört hatten. Kurz vor Ende des ersten Viertels führten die Berliner bereits zweistellig und Ulm sah sich zu einer ersten Auszeit gezwungen. Die zeigte Wirkung: Plötzlich fielen die Würfe bei den Hausherren und sie kamen, angepeitscht vom Publikum, zurück in die Partie. Es war nun eng. Wirklich absetzen konnte sich lange Zeit keine Mannschaft mehr.

Zur Pause führte Alba mit einem Hauch von vier Punkten - es stand 47:43. Kurz nach Wiederbeginn war dieser Vorsprung dann dahin. Beim 51:51 schien alles möglich. Doch in dieser entscheidenden Phase übernahm Berlin wieder die Kontrolle. Punkt um Punkt konnten sie sich Ende des dritten Viertels absetzen - und sicherte sich am Ende souverän den Sieg.

Mehr in Kürze...