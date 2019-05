"Wir bereiten uns schon seit Monaten intensiv darauf vor und sind megahappy, dass wir nun sicher dabei sind", sagte Ludwig dem Sport-Informations-Dienst (SID). Die 33-Jährige hatte 2016 in Rio de Janeiro an der Seite ihrer früheren Partnerin Kira Walkenhorst den Olympiasieg errungen und ein Jahr später in Wien WM-Gold gewonnen.

"Ich habe so viel im Ausland gespielt und nun endlich die Gelegenheit, in meiner Heimatstadt an einem so großen Event teilzunehmen", sagte Kozuch, die lange als Hallenspielerin erfolgreich war - und erst 2017 an der Seite von Karla Borger ihr WM-Debüt im Sand gegeben hatte. Und ergänzte: "Das ist schon sehr außergewöhnlich."