Bild: imago/masterpress

Alba Berlin vor dem Playoff-Start - Ausgeruht in die entscheidende Phase

17.05.19 | 06:06 Uhr

Bereits zum dritten Mal in dieser Saison wird es ernst für Alba Berlin, bereits zum dritten Mal geht es um einen Titel. Auf dem Weg zur Meisterschaft möchte das Team von Aito Garcia Reneses im Viertelfinale gegen Ulm einen guten Start in die Playoffs erwischen. Von Jonas Bürgener

Sechs Tage Pause hatten die Basketballer von Alba Berlin seit dem letzten Hauptrunden-Spiel, wenn es am Samstag (18 Uhr, Arena am Ostbahnhof) im ersten Playoff-Viertelfinale gegen Ratiopharm Ulm in die entscheidende Saisonphase geht. Eine Auszeit, die das Team des Trainers Aito Garcia Reneses dringend nötig hatte. Nach dem Erreichen der Finals im Eurocup und BBL-Pokal war die Überlastung der Mannschaft zuletzt spürbar. Auch Joshiko Saibou weiß die Pause zu schätzen: "Wir waren immer nur im Flieger oder im Bus und irgendwo unterwegs. Jetzt waren wir eine Woche in Berlin, konnten eine Woche im eigenen Bett schlafen – das ist sehr gut für uns", sagt der Guard.

Albas Spielplan im Viertelfinale 18.05. (18 Uhr): Alba Berlin - Ratiopharm Ulm 21.05. (19 Uhr): Ratiopharm Ulm - Alba Berlin 26.05. (15 Uhr): Alba Berlin - Ratiopharm Ulm 28.05. (19 Uhr): Ratiopharm Ulm - Alba Berlin (falls nötig) 30.05. (18 Uhr): Alba Berlin - Ratiopharm Ulm (falls nötig)



"Die Playoff-Runde ist etwas ganz anderes als die Hauptrunde"

Nun müssen die Berliner ihre Konzentration wieder hochfahren - für die letzte Phase einer anstrengenden Saison und die Möglichkeit, doch noch einen Titel zu gewinnen. Sowohl im Eurocup, als auch im BBL-Pokal war Alba in dieser Spielzeit nur der zweite Gewinner - in der Liga soll das anders werden. "Es war eine lange Saison, doch es gilt, sich jetzt - in der entscheidenden Phase um den Titel - zu fokussieren", erklärt Trainer Aito Garcia Reneses. Weitere sechs Wochen mit vielen Spielen warten auf Alba Berlin, wenn das Team das Finale der Bundesliga erreichen will - der Weg zum Meistertitel ist lang. Den ersten Schritt muss Alba gegen Ulm machen, in einer Best-of-Five-Serie. Wer zuerst drei Siege hat, ist weiter. Die Hauptrundenspiele gegen die Baden-Württemberger konnten Joshiko Saibou und seine Mannschaft beide gewinnen, doch der Berliner sieht darin keinen Vorteil: "Das heißt nur, dass wir in diesen beiden Spielen ein bisschen besser gespielt haben als sie – nicht mehr. Die Playoff-Runde ist etwas ganz anderes als die Hauptrunde", sagt Saibou.

Mit neuer Leichtigkeit zum Titel

Dennoch ist Alba als Tabellendritter der Favorit, Ulm hat die Hauptrunde als Sechster abgeschlossen. Die Leichtigkeit, die der Mannschaft zuletzt oft fehlte, soll zurückkehren. "Natürlich sind die Spieler nach zwei verlorenen Finals enttäuscht und wollen das nächste Finale gewinnen", sagt Albas Sportdirektor Himar Ojeda. Einen "Druck, unbedingt einen Titel zu gewinnen", gebe es bei der Mannschaft aber nicht. Trotzdem wollen sich gerade die jungen Athleten im Alba-Kader wohl nicht ewig nur mit der Silbermedaille zufrieden geben. Schließlich gehen die Berliner neben Bayern München, die Alba bereits im Pokal bezwingen konnte, und Oldenburg erneut als Hauptaspirant auf den Titel in die Playoffs. Zwar möchte auch der Pokalsieger Bamberg ein Wörtchen mitreden, wenn es um die Meisterschaft geht, startet allerdings von Hauptrundenplatz fünf und somit mit einer etwas schlechteren Ausgangslage. Anders als Alba Berlin genießt Bamberg nicht den Vorteil, das erste Spiel zuhause bestreiten zu dürfen und müsste somit auch das entscheidende fünfte Spiel in fremder Halle absolvieren. Für Joshiko Saibou kann das in der Playoff-Serie ein entscheidender Faktor sein: "Der Heimvorteil ist immer wichtig. Man muss weniger reisen, kann vor den eigenen Fans spielen. Das macht auf jeden Fall etwas aus", so der 29-Jährige.



Alba ohne Verletzungssorgen

Die Albatrosse freuen sich also auf die Fans in der eigenen Halle, die sie ja bereits durch die Finalserie des Eurocups getragen haben. Und auch die Personallage bereitet den Berlinern keine Sorgen. Wenn am Samstag in der Arena am Ostbahnhof der Anpfiff ertönt, kann der Trainer Reneses auf seinen kompletten Kader zurückgreifen. Auch Derrick Walton jr., der sich im Spiel gegen Ludwigsburg am vergangenen Sonntag den Finger verstauchte, steht dem Coach zur Verfügung. Somit steht Reneses dann zwar - wegen der 6+6-Ausländerregelung in der Bundesliga - wieder vor der Qual der Wahl, welchen der sieben nichtdeutschen Profis im Kader er nicht in das Aufgebot für das erste Viertelfinalspiel nimmt. Andersherum gedacht, kann er aber auch seine beste Startaufstellung auf die Platte bringen. Bis auf den langzeitverletzten Stefan Peno sind alle fit.

Sendung: rbbUM6, 17.05.19, 18:00 Uhr