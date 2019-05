Vor allen Dingen der erneute Leistungseinbruch in der Rückrunde, die Serie von fünf Niederlagen am Stück dürften mehr an Dardai genagt haben, als er zugeben mag. Vier Wochen ist es jetzt her, dass sein Aus am Saisonende verkündet wurde, seitdem verlor Hertha kein Spiel mehr: Zwei Unentschieden folgten zuletzt die Siege gegen Stuttgart und Augsburg.

Dardai hat sich als Trainer entwickelt. Obwohl oder gerade weil sein Start als Coach immer überzeugend war. "Ich habe vor fünf Jahren den Nachwuchs trainiert und wir haben alle Gegner mit 5, 6 Toren Unterschied besiegt – ich dachte, ich bin ein Wundertrainer. Mit der ungarischen Nationalmannschaft habe ich auch fast jedes Spiel gewonnen – und bei Hertha habe ich auch richtig gut angefangen – trotzdem habe ich sehr viel gelernt."

Manager Michael Preetz fasst die Dardai-Jahre an Herthas Seitenlinie wie folgt zusammen: "Er hat der Mannschaft große Stabilität verliehen."