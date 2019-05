Steven Berlin Dienstag, 07.05.2019 | 17:52 Uhr

Da redet wieder einer der keine Ahnung hat von irgendwas Hertha möchte ein eigenes Stadion bauen wo ist das Problem habt ihr Angst das wieder bezahlt werden muss wie für den BER !?



Die Bürger in Berlin gehen doch auch nicht auf die Straße und wehren sich mal dagegen wenn der BER seit Jahren Milliarden schluckt aber wenn Hertha BSC ein Stadion baut reißen alle die fresse auf was ist los ?



Wir bezahlen jedes Jahr über 5 Million für das Teil was dem heutigen Standort nicht entspricht !!!!



Und das sage ich als Berliner und Herthaner es gibt schlimmere Baustellen in Berlin unendlich Deutschland die Geld kosten also lasst es doch Herthas sorge sein schließlich bezahlen Sie es auch selbst !!!