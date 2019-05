In der Handball-Bundesliga haben die Füchse Berlin am Mittwochabend eine deutliche Niederlage kassiert. Bei Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt verloren die Berliner am vorletzten Spieltag mit 18:26 (8:14). Bereits das Hinspiel hatten die Füchse vor eigenem Publikum mit 25:30 (16:14) verloren.

Die Füchse mussten auf den an der Schulter verletzten Fabian Wiede verzichten. Ohne den Nationalspieler gerieten die Gäste von Beginn an unter Druck. Den Flensburgen war es anzumerken, dass sie sich im Kampf um die Meisterschaft keinen Ausrutscher erlauben konnten. Schon nach sechs Minuten lagen die Berliner 1:4 zurück. Die Gäste leisteten sich besonders im Offensivspiel zu viele Ballverluste oder scheiterten an Flensburg-Keeper Benjamin Buric.



So lief Berlin die gesamte Partie einem Rückstand hinterher. Mitte der ersten Hälfte stand dann wenigstens die Deckung besser. Aber besonders gegen die gewaltigen Würfe von Magnus Rod fand der Berliner Deckungsverband kaum ein Mittel. So wuchs der Rückstand schon zur Pause auf sechs Tore an.



Nach dem Seitenwechsel standen die Füchse dann besser in der Defensive. Dank einiger Paraden von Keeper Silvio Heinevetter kamen die Gäste nach 45 Minuten wieder auf vier Tore heran (15:19). Doch es blieb nur ein kurzes Aufbäumen. Die Gastgeber zogen zehn Minuten vor Ende wieder auf 22:15 davon. Am letzten Spieltag (9. Juni) haben die Berliner gegen die HSG Wetzlar nun ein Endspiel um ein Europa-Ticket.