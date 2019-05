Sportbriefmarken 2019 in Berlin vorgestellt

Die Sportbriefmarken 2019 sind am Mittwoch im Berliner Haus des Rundfunks vorgestellt worden. Die Sportler Michael Groß, Jochen Behle und Hans Günter Winkler wurden mit Motiven für ihre olympischen Leistungen geehrt. Die vom Bundesfinanzministerium in diesem Jahr präsentierten Briefmarken stehen unter dem Motto "Legendäre Olympiamomente". Drei ausgesuchte Zitate stehen auf den Briefmarken.

"Und Halla lacht, als wüsste sie, um was es geht", heißt es auf der diesjährigen Ausgabe der 70 Cent Marke. Zu Ehren der Leistungen von Hans Günter Winkler, der 1956 verletzt die olympische Goldmedaille auf der Stute Halla im Springreiten gewann, wurde das Zitat von Reporter Hans-Heinrich Isenbart abgedruckt.

Auf 85 Cent Marke steht Bruno Moravetz' Spruch "Wo ist Behle?", von den Olympischen Spielen 1950 in Lake Placid. Behle, der als Gast im Haus des Rundfunks anwesend war, war beim 15-Kilometer-Rennen nach fünf Kilometern Zeitschnellster, wurde von den Kameras aber nicht auf den Fernsehschirm gebracht. Reporter Moravetz bewegte das zu dem berühmten Ausruf "Wo ist Behle?". Jochen Behle wurde trotz eines am Ende nur zwölften Platzes über Nacht berühmt. "Wenn ich für jedes Mal, dass ich auf den Satz angesprochen werde, einen Euro bekommen würde, käme ein erträglicher Betrag zusammen", sagte Behle am Mittwoch über die immer noch andauernde Bekanntheit des Zitats.

Die 145 Cent Marke zeigt Jörg Wontorras Zitat "Flieg, Albatros, flieg". 1984 in Los Angeles feuerte er Schwimmer Michael Groß, der bereits zwei Mal olympisches Gold gewonnen hatte, im Rennen über 200 Schmetterling mit diesen Worten an. "Da hat es mich einfach mitgerissen. Ich habe gedacht, jetzt musst du ihn ins Ziel treiben", erinnerte sich Jörg Wontorra. Am Ende feierte Groß die Silbermedaille.