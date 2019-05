Die Wasserfreunde Spandau sind zum 37. Mal deutscher Meister im Wasserball. Die Spandauer gewannen auch das dritte Spiel der Best-Of-Five Serie gegen Waspo Hannover. Die Mannschaft von Kapitän Marko Stamm lag früh in der Partie mit 4:0 in Führung und auch zur Halbzeit hatten die Spandauer in der Schwimmhalle Schöneberg noch ein komfortables Drei-Punkte-Polster (7:4).

Bereits am vergangenen Mittwoch hatten die Spandauer das erste Finalspiel mit 10:9 für sich entscheiden können, am Samstag setzten sich die Wasserfreunde nach langem Kampf mit 18:17 im Fünfmeterwerfen durch.

Mehr in Kürze...