Der Traum von der Titelverteidigung lebt für die BR Volleys weiter. Im vierten Finalspiel der best-of-five-Serie gegen den VfB Friedrichshafen, setzten sich die Berliner in einer packenden Partie mit 3:1 nach Sätzen durch. Nun steht es nach vier Duellen 2:2. Vor allem im zweiten und vierten Abschnitt spielte das Team von Trainer Cedric Enard phasenweise mitreißenden Volleyball und begeisterte die über 8.500 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle.

Doch der Tabellenerste der Hauptrunde vom Bodensee fand nach und nach besser ins Spiel - und vor allem Löcher in der Berliner Defensive. Es blieb weiter unheimlich eng. Das Bemerkenswerte: Auch in kritischen Momenten hielten die Gastgeber dem Druck stand und erspielten sich Satzbälle. Den Vierten nutzten sie durch einen starken Block und gewannen den ersten Satz schließlich mit 28:26.

Der zweite Abschnitt begann, wie der erste endete. Berlin und Friedrichshafen hämmerten sich die Bälle um die Ohren. Bis auf die Aufschlagfehler, waren "leichte" Punkte, wie im Volleyball gerne zu wenig umkämpften Punktgewinnen gesagt wird, nonexistent. Mit jedem Erfolgserlebnis wuchs der Glaube der BR Volleys an einen Sieg und ein Entscheidungsspiel um den Titel am Sonntag in Friedrichshafen. Die Gastgeber spielten sich phasenweise in einen Rausch, lagen sogar mit sechs Punkten vorne (20:14). Schon im zweiten Satz schwappte die Laola-Wellte durch die Halle. Die logische Konsequenz: Die Volleys schnappten sich die 2:0-Satzführung – diesmal mit 25:21.

Mit einer so komfortablen Führung und dem Momentum im Rücken, schien ein Durchmarsch der Volleys im dritten Satz wahrscheinlicher, als eine Aufholjagd der Gäste. Doch es kam, wie so häufig. Die Berliner schienen es nur ein Fünkchen ruhiger angehen zu lassen, es schlichen sich leichte Fehler ein - und die nutzten die Friedrichshafener gnadenlos aus. Sie rasten förmlich durch den dritten Durchgang und gewannen klar und deutlich mit 25:15.

Nach wackligem Beginn in den vierten Durchgang fingen sich die Gastgeber wieder. Cedric Enard pushte seine Jungs auf dem Platz - gestikulierte und feuerte an. Endlich kam auch die gefürchtete Offensive der Hauptstädter wieder durch. Die erforlgreichsten Punktesammler waren Moritz Reichert und Samuele Tuia. Als die Berliner mit 14:10 in Führung gingen, wuchs die Zuversicht auf den Rängen. Und es war zu spüren: Die Favoriten vom Bodensee wackelten mächtig. Und den Vorsprung ließen sich die BR Volleys nicht mehr nehmen. Mit 25:21 holten sie sich den vierten Durchgang und letztendlich den Sieg. Das fünfte und entscheidende Finalspiel steigt am Sonntag in Friedrichshafen.