Flecker hat in Österreich 63 Erst- und 66 Zweitligaspiele für den SV Kapfenberg, den Wolfsberger AC und TSV Hartberg absolviert. In der vergangenen Saison gelangen ihm in 32 Spielen für Hartberg sieben Tore und sechs Vorlagen. Flecker spielte in Österreich vor allem im rechten Mittelfeld, kam aber auch schon auf der linken Seite zum Einsatz.

"Ich bin glücklich, dass ich ab der kommenden Saison beim 1. FC Union Berlin spielen kann. Nach meinen ersten Profierfahrungen wollte ich unbedingt den Schritt ins Ausland wagen und habe dafür mit Union den perfekten Verein gefunden", wird der Neuzugang in der Pressemitteilung des Vereins zitiert.



Auch Unions Geschäftsführer Sport Oliver Ruhnert äußerte sich zufrieden über den Transfer: "Wir haben Florian Flecker schon seit geraumer Zeit beobachtet und freuen uns, dass der Transfer nun geklappt hat. Florian ist ein junger, offensiv variabler Spieler, der seine Qualitäten bereits in Österreich unter Beweis gestellt hat", sagte Ruhnert. Fleckers Vertrag bei Union ist für die Bundesliga und die 2. Bundesliga gültig und läuft bis 2021.