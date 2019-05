Nach dem Verdacht eines Verstoßes gegen Anti-Dopingbestimmungen durch einen Eisschnellläufer gibt es personelle Konsequenzen am Olympiastützpunkt Berlin. Man habe "einen derzeit dort Beschäftigten bis zur Aufklärung des Sachverhaltes von seinen Aufgaben freigestellt". Dies teilte die Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) am Wochenende mit. Die Entscheidung sei "zum Schutz aller direkt oder indirekt Betroffenen" gefällt worden. Zur Position des Beschäftigten am Stützpunktes machte der Verband keine näheren Angaben.