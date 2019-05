Bild: imago/Steffen Beyer

2:1-Sieg gegen den VfR Aalen - Energie Cottbus macht großen Schritt Richtung Klassenerhalt

11.05.19 | 15:28 Uhr

Große Erleichterung bei Energie Cottbus: Die Lausitzer haben gegen den abgestiegenen Tabellenletzten VfR Aalen mit 2:1 gewonnen - und damit einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Dabei hatte es lange Zeit nicht gut ausgesehen.

Es waren Szenen der Erleichterung im Stadion der Freundschaft kurz nach dem Schlusspfiff: Energie Cottbus gewann am Samstagnachmittag in einer echten Zitterpartie mit 2:1 (1:1) gegen den VfR Aalen - und hat nun einen Spieltag vor Schluss beste Chancen auf den Klassenerhalt in der dritten Liga.



Frühe Führung durch Gjasula

Cottbus startete stark in die Partie. Das Signal war eindeutig: Die Lausitzer wollten gar keinen Zweifel daran aufkommen lassen, wer nach neunzig Minuten als Sieger das Feld verlassen wird. Immer wieder stürmten sie sich mit viel Tempo in die Aalener Hälfte und den Gästen ging es das ein ums andere Mal deutlich zu schnell. So auch in der 12. Minute: Da eroberte Jürgen Gjasula in der gegnerischen Hälfte den Ball, bekam ihn nach einem schönen Spielzug über Fabio Viteritti und Marcelo de Freitas im Strafraum zurück - und traf zum 1:0. Doch statt mit Rückenwind weiter nach vorne zu spielen, war Energie nun - unfreiwillig - zusehends im Rückwärtsgang. Und Aalen nutzte das. Erst landete ein Schuss von Nicolas Sessa auf der Latte (25.), sechs Minuten später ließ der Mittelfeldspieler der Gäste dann Avdo Spahic keine Chance: Vom Elfmeterpunkt bezwang er den Cottbus-Keeper. Es stand 1:1. Schiedsrichter Sören Storks hatte nach einem Zweikampf zwischen Lasse Schlüter und Royal-Dominique Fennell auf Strafstoß entschieden - unglücklich für Cottbus, aber doch berechtigt.

Der dreifache Mamba und Matuwilas Erlösung

Es war der Moment, in dem die Lausitzer in der Blitztabelle auf den 17. Platz - sprich: einen Abstiegsrang - abrutschten. Jürgen Gjasula (34.) und de Freitas mit einem fulminanten Distanzschuss (43.) hatten die Chance, schon vor der Pause für eine erneute Führung zu sorgen, scheiterten jedoch in einem Spiel, das nun deutlich fahriger war. In der zweiten Halbzeit war bei Cottbus zunächst deutliche Verunsicherung zu spüren. Es fehlte nicht viel und Aalen wäre sogar in Führung gegangen. Den Umschwung brachte die Einwechslung von Streli Mamba. Plötzlich war die offensive Gefahr bei den Lausitzer zurück. Gleich dreimal in drei Minuten hatte er die Möglichkeit zum 2:1 (56., 57., 58.). Während der Stürmer jedoch die Führung verpasste, machte es José-Junior Matuwila besser: Nach einer Ecke köpfte er den Ball ins Tor - und sorgte für große Erleichterung (77.). Ein ausführlicher Spielbericht mit Stimmen folgt...

