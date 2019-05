imago images / PanoramiC Audio: Inforadio | 18.05.2019 | Thomas Koos | Bild: imago images / PanoramiC

Finalniederlage gegen Kiel - Füchse verpassen Titelverteidigung im EHF-Pokal

18.05.19 | 23:39 Uhr

Sie waren der klare Außenseiter und haben diese Rolle auch ausgefüllt: Die Füchse Berlin unterlagen im Finale des EHF-Pokals dem THW Kiel klar mit 22:26. Damit verpassten sie nicht nur die Titelverteidigung, sondern erleben eine Saison ohne Trophäe.

Hängende Köpfe, leere Blicke: Die Enttäuschung war den Füchsen Berlin deutlich anzusehen. Am Samstagabend unterlagen die Berliner dem THW Kiel im Finale des EHF-Pokals klar mit 22:26 (10:16). Somit verpasste der Sieger von 2015 und 2018 die Titelverteidigung - und bleibt in dieser Saison ohne Trophäe. "Ich bin natürlich enttäuscht, dass wir dieses Spiel und den Pokal, für den wir so viele Monate gekämpft haben, verlieren", resümierte Coach Velimir Petkovic.

Hans Lindberg scheitert beim Siebenmeter an Kiels Keeper Niklas Landin. | Bild: dpa/ Frank Molter

Ausgeglichen unsouveräner Spielstart

"Wir sind im heutigen Spiel sicher in der Außenseiterrolle, doch in solch einem Endspiel muss die Außenseiterrolle nicht unbedingt schlecht sein", hatte Füchse-Manager Bob Hanning vor dem Spiel erklärt.

Paul Drux eröffnete das Finale zwar mit einem Tor für die Füchse, doch die Berliner präsentierten sich nervös. Sie leisteten sich viele Fehlwürfe. Weil aber auch Kiel nicht souverän startete, blieb die Partie zunächst ausgeglichen. Beim Stand von 4:5 verpasste der sonst so treffsichere Hans Lindberg gleich zwei Mal den Ausgleich per Siebenmeter. Beim ersten Mal scheiterte er am starken Kieler Keeper Niklas Landin, beim zweiten Versuch prallte der Ball in Ping-Pong-Manier zwischen den Pfosten umher.

Füchse geraten vor der Halbzeit deutlich in Rückstand

Als sich die Gastgeber auf 9:6 absetzten, reagierte Füchse-Coach Petkovic mit einer Auszeit. Der 62-Jährige war sichtlich aufgebracht. Zu wenig Torgefahr, fehlende Aggressivität in der Deckung: Er forderte eine Leistungssteigerung von seinen Jungs. Und tatsächlich arbeiteten sich die Berliner wieder heran, blieben sogar in Unterzahl dran am großen Favoriten. Doch in der Schlussphase trafen nur noch die Gastgeber: Mit 10:16 lagen die Füchse zur Halbzeit zurück.

Spiel um Platz 3 Porto bezwingt Holstebro Im Spiel um Platz drei setzte sich der FC Porto knapp mit 28:26 gegen Tvis Holstebro durch. Der 20-malige portugiesische Meister sicherte sich in der Schlussphase den Sieg gegen die Dänen. Im Halbfinale unterlag Porto am Vortag den Füchsen mit 20:24. Die Dänen verloren deutlich mit 26:32 gegen Gastgeber THW Kiel.



Kein Comeback der Berliner

"Moment mal, da war doch was?", dürfte einigen Füchse-Spielern durch den Kopf geschossen sein. Denn auch im Halbfinale des DHB-Pokals lagen die Berliner gegen Kiel zur Halbzeit mit sechs Toren zurück, kämpften sich dann in einer tollen Aufholjagd wieder heran und unterlagen am Ende knapp. Doch diesmal gelang das nicht. Stipe Mandalinic verkürzte zwar per Siebenmeter auf 17:20, doch die kompakte Defensive der Norddeutschen ermöglichte dem Titelverteidger kaum ein Durchkommen. Das Torwart-Duo um Landin und Nationalspieler Andreas Wolff brachte die Hauptstädter zur Verzweiflung. Schließlich sicherte sich Kiel souverän den ersten internationalen Titel seit 2012.



Füchse wollen Platz sechs in der Liga erreichen

"Ich bin es echt Leid, gegen den THW Kiel zu verlieren", klagte Bjarki Ellison. "In meinen vier Jahren bei den Füchsen habe ich nicht einmal gegen sie gewonnen. Aber sie sind aktuell das bessere Team und deshalb kann ich nur nochmals gratulieren." Auch Bob Hanning zollte dem starken Gegner Respekt und warf den Blick bereits voraus. "Wir haben jetzt noch drei schwere Ligaspiele vor uns, um den sechsten Platz, der definitiv zum EHF-Cup berechtigt, zu erreichen."

