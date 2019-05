Der Eisbären-Kader für die nächste Saison nimmt langsam Gestalt an. Mit dem 28-jährigen Rechtsschützen John Ramage aus St. Louis haben die Berliner einen neuen Verteidiger von den Binghamton Devils an die Spree gelotst. Ramage unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag, erhält die Rückennummer 55 und wird Ende Juli in der Hauptstadt erwartet.

"Er wird Stabilität in unsere Defensive bringen und kann außerdem den Puck sehr gut bewegen.", begründete Eisbären-Sportdirektor Stephane Richer die Neuverpflichtung. John Ramage freue sich sehr auf Deutschland und speziell Berlin. "Ich habe so viele gute Sachen über die Stadt gehört und noch bessere über das Team."

Der gebürtige Kanadier spielte vier Jahre lang für das Team der Universität von Wisconsin und wurde 2010 in der vierten Runde von den Calgary Flames gedraftet. Er absolvierte zwei Spiele in der NHL und spielte danach für verschiedene Teams mit einer Doppel-Lizenz für die NHL und AHL. 2016 gewann er die Meisterschaft in der AHL, der zweithöchsten Spielklasse in Nordamerika. Mit dem Team USA holte Ramage die Goldmedaille (2009) bei der U18-WM und bei der U20-WM Gold (2010) und Bronze (2011).

Neben dem neuen Trainer Serge Aubin und Ramage stehen bislang der US-amerikanische Verteidiger Ryan McKiernan (Düsseldorfer EG) sowie der deutsche

Nationalspieler Leonhard Pföderl (Nürnberg Ice Tigers) und Talent Fabian Dietz (Kooperationspartner Lausitzer Füchse) als Neuzugänge fest.