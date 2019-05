Eishockey-WM in der Slowakei

Drei Profis aus dem zukünftigen Kader der Eisbären Berlin gehören zum Aufgebot des deutschen Eishockey-Nationalteams für die Weltmeisterschaft in der Slowakei. Der neue Bundestrainer Toni Söderholm nominierte Verteidiger Jonas Müller sowie die Stürmer Marcel Noebels und Leonhard Pföderl für das Turnier vom 10. bis 26. Mai. Das teilte der Deutsche Eishockey-Bund am Mittwoch mit.

Leonhard Pföderl spielte in der letzten Saison noch für die Nürnberg Ice Tigers, wechselt zur kommenden Spielzeit aber zu den Eisbären. Pföderl unterschrieb bei den Eisbären Anfang April einen Drei-Jahres-Vertrag.

Das Trio gehörte zum Team, das bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang die Silbermedaille gewann. Frank Hördler, der ebenfalls zur Auswahl in Pyeongchang gehörte, hatte im Januar bekanntgegeben, nicht mehr in der Nationalmannschaft spielen zu wollen.

Kleinere Änderungen im Kader der Nationalmannschaft sind auch weiterhin möglich: So lange Söderholm nicht alle Spieler von Beginn des Turniers an offiziell meldet, sind Nachnominierungen bis zur maximalen Kadergröße von 25 Profis jederzeit erlaubt. Das erste Spiel bestreitet die deutsche Mannschaft am kommenden Samstag (16:15 Uhr) gegen Großbritannien.