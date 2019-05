Neuer Keeper für die Eisbären Berlin: Der dänische Nationaltorwart Sebastian Dahm wechselt von den Iserlohn Roosters in die Hauptstadt - und unterschreibt zunächst für ein Jahr. Das teilte der Verein am Mittwoch auf seiner Homepage mit. Damit ist das Torwart-Trio für die kommende Saison komplett. Neben Dahm besteht es aus Marvin Cüpper und Maximilian Franzreb.

"Unter Abwägung aller verschiedener Optionen ist Sebastian Dahm in Kombination mit unseren jungen Goalies die beste Lösung für die Eisbären und die Entwicklung des Clubs", wird Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer in der Mitteilung zitiert.

Derzeit ist Dahm für das dänische Team bei der Weltmeisterschaft in der Slowakei aktiv. Da er einen deutschen Pass besitzt, bewahren sich die Berliner eine Importlizenz für einen Torwart. Kevin Poulin, Stammkeeper der vergangenen Spielzeit, verlässt dafür den Verein. Es sei eine harte Entscheidung, sagte Richer, gerade wenn man seine starken Leistungen in der letzten Saison betrachte. "Wir danken aber Kevin trotzdem für seinen Einsatz, sein Engagement und die Arbeit für die Eisbären Berlin.“

Dahm freut sich auf auf die Zeit an der Spree. "Berlin ist ein Verein, der in die oberen Tabellenregionen gehört", sagte er. "Mein Ziel für dieses Jahr ist es, dem Team dabei zu helfen, wieder unschlagbar zu sein in der Mercedes-Benz Arena und mit viel Selbstvertrauen zu spielen. Natürlich wären wir sehr gerne dabei, wenn die Teams im April nächstes Jahr um die Meisterschaft kämpfen.“