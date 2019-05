Früher spielte er im Nachwuchs der Eisbären - nun ist der Berliner Leon Gawanke dem Traum vom Sprung in die National Hockey League (NHL) einen Schritt näher gekommen: Der 19-jährige Verteidiger hat bei den Winnipeg Jets in der nordamerikanischen Profiliga einen auf drei Jahre befristeten Einstiegsvertrag unterschrieben. Das teilte der Verein am Donnerstag (Ortszeit) mit.

Gawanke bekommt pro Saison 810.000 Dollar (rund 725.000 Euro). Der 19-Jährige, der mit der deutschen U20-Nationalmannschaft im Dezember den Aufstieg in die A-Gruppe geschafft hatte, war 2017 von den Jets in der fünften Runde (Position 136) gedraftet worden. In den vergangenen drei Spielzeiten stand der Youngster in der "Quebec Major Junior Hockey League" (QMJHL) für die "Cape Breton Screaming Eagles" auf dem Eis. Mit 57 Punkten (17 Tore, 40 Vorlagen) war Gawanke 2018/19 in der Liga drittbester Verteidiger.

Voraussichtlich wird der Berliner künftig zunächst im Farmteam - sprich: dem Ausbildungsteam - der Jets zum Einsatz kommen, in dem er sich für die NHL empfehlen kann. Für die A-Nationalmannschaft, die am Donnerstag im WM-Viertelfinale an Tschechien scheiterte, war er nicht nominiert worden.