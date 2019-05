Als Schiedsrichter Daniel Schlager nach aufreibenden 95 Minuten abpfiff, blieben für den FC Energie Cottbus nur Leere, Frust und Enttäuschung. Die Spieler sackten entmutigt zusammen und selbst der sonst mit so großem Sendungsbewusstsein ausgestattete Trainer Claus-Dieter Wollitz brauchte zunächst ein Weilchen, um das Erlebte zu verarbeiten. Ein einziges Törchen fehlte den Lausitzern letztlich, um in der dritten Liga zu bleiben.

Das Kommen und Gehen rund um das Stadion der Freundschaft wird in diesem Sommer entsprechend groß sein und das Gesicht der Mannschaft in Zukunft ein anderes werden. Für den früheren Cottbuser Profi und Manager Christian Beeck ist ein solcher Kraftakt eher Chance als Problem: "Da gehen 20 Türen zu, 20 neue gehen auf. Es muss komplett durchgemischt werden, um neu anzufangen." Eine positive Sichtweise, die Energie gut tun könnte.

Es ist allerdings fraglich, welcher Trainer diesen Neuanfang gestalten wird. Wollitz jedenfalls lässt sich nach dem Spiel in Braunschweig kein eindeutiges Statement zu einer eventuellen Zukunft in Cottbus entlocken. Er wirkt nach dem deprimierenden Saisonverlauf zwar sichtlich resigniert, betont aber auch, "reichlich Kraft, Energie und Mut" für einen Verbleib in der Lausitz zu haben. Wichtig sind dem 53-Jährigen dafür in erster Linie die Rahmenbedingungen. Mit anderen Worten: eine gewisse Aufbruchstimmung und vor allem Geld. "Denn um Ziele zu erreichen, brauchst du Qualität - und Qualität hat ihren Preis", so Wollitz.