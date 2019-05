Di Grassis deutscher Teamkollege Daniel Abt konnte seinen Vorjahressieg in der vollelektrischen Rennserie nicht wiederholen und fuhr mit einem Rückstand von 6,551 Sekunden über die Ziellinie. Der 26-Jährige aus Kempten zeigte sich ein wenig enttäuscht im ARD-Interview: "Ich bin natürlich nicht super happy über den sechsten Platz, da wäre mehr drin gewesen."

In der WM-Wertung führt der Franzose Vergne vor dem heute siegreichen di Grassi. Die Formel E hat zum fünften Mal in Berlin Station gemacht. In diesem Jahr stehen noch drei weitere Rennen auf dem Programm, im schweizerischen Bern und zweimal in der US-Metropole New York.