Noch fährt die Formel E im Schatten der übermächtigen Rennserie Formel 1, die im kommenden Jahr ihren 70. Geburtstag feiern wird. Die Formel E dagegen ist noch nicht einmal fünf Jahre alt und es wird wohl noch eine Weile dauern, bis die schnurrenden Elektroboliden so populär sein werden wie die dröhnenden Benziner. Und dennoch: In Zeiten des Klimawandels erscheint ein Umdenken auch im Motorsport zeitgemäß.

Sebastian Vettel, Lewis Hamilton und Nico Hülkenberg - schon mal gehört? Klar, die bekanntesten Formel 1-Fahrer sind Sportfans in Deutschland ähnlich vertraut wie die Austragungsorte Monaco, Silverstone oder Spa-Francorchamps. In der Formel E dagegen fahren Jean-Eric Vergne, Andre Lotterer und Robin Frijns unter anderem in Sanya, Bern und Marrakesch um den Titel.

Das Formel-E-Wochenende auf dem Gelände des Flughafen Tempelhof startet bereits am Freitag. Rund um das freie Training (15:30 und 18 Uhr) wird mit Live-Musik und Autogrammstunde (17 Uhr) gefeiert. Am Samstag geht's um 8:45 Uhr mit der Qualifikation los. Das Rennen startet um 13:03 Uhr (ab 12:50 Uhr live in der ARD). Für die Fans, die nichts verpassen und an beiden Tagen dabei sein wollen, kostet es zwischen 30 und 55 Euro. Für die temporären Fans gibt es das Tagesticket am Samstag für 25 bis 50 Euro (Freitag: 7,50 bis 15 Euro). Für Zuschauer zwischen 5 und 15 Jahren ist der Eintritt frei.

Das unterstreicht auch der Zulauf an Herstellern. Noch vor vier Jahren starteten alle Fahrer in von Renault konzipierten Einheitsfahrzeugen. Inzwischen haben mit BMW, Audi, Porsche und Mercedes auch vier deutsche Hersteller die Formel E als Versuchslabor entdeckt. Sie sehen die Möglichkeit, Grundlagenforschung zu betreiben. Was sich heute auf der Rennstrecke bewährt, findet sich morgen in den E-Autos auf unseren Straßen.

In der Formel 1 ist ein solcher Transfer schon lange nicht mehr möglich. Dort sind die hochgezüchteten Rennwagen technisch so weit entfernt von einem Straßenwagen wie Hertha BSC von der Deutschen Meisterschaft. Das ist in der E-Mobilität anders. Effizienz, Akku-Laufzeiten, Getriebe- und Kühlsystem - es gibt etliche Komponenten und Aspekte, die in der Formel E entwickelt und zügig in Serienautos verwendet werden sollen. Dazu gilt das Thema Elektromobilität in der Branche als attraktiv. Sponsoren stehen aktuell Schlange, die Formel E wächst.