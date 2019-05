"Wir freuen uns, dass eine sehr gute und verdiente Spielerin in Zukunft in Potsdam bleibt", wird Trainer Matthias Rudolph in der Mitteilung zitiert. Insbesondere mit ihrer Erfahrung könne die 29-Jährige "in der nächsten Saison zum Erfolg der Mannschaft entscheidend beitragen".

Schmidt hat bereits 211 Spiele für die Brandenburgerinnen bestritten. Von 2006 bis 2012 stand sie bei Turbine unter Vertrag und kam - nach einem dreijährigen Zwischenspiel beim FFC Frankfurt - 2015 wieder zurück. Vier Meisterschaften und den Champions-League-Sieg 2010 feierte Schmidt mit Potsdam. Im aktuellen Kader ist sie die dienstälteste Spielerin.