Der 1. FC Union Berlin hat den direkten Aufstieg in die Bundesliga verpasst. Die Eisernen trennten sich am letzten Spieltag der 2. Liga vom VfL Bochum 2:2 (0:1) und beenden die Saison somit auf Rang drei. In der Relegation treffen die Berliner auf den VfB Stuttgart (23.5. in Stuttgart, 27.5. in Berlin).

Losilla (24.) brachte Bochum früh in Führung. Nach einem Foul von Grischa Prömel im Strafraum erzielte Ganvoula (49.) per Elfmeter das 2:0. In der Schlussphase verkürzte Grischa Prömel (83.) auf 1:2. Joshua Mees (86.) erzielte sogar noch den 2:2-Ausgleich.

Mit einem Sieg wären die Köpenicker erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufgestiegen, weil Konkurrent Paderborn parallel mit 1:3 in Dresden unterlag.