Union hat mit 3:0 gegen Magdeburg gewonnen. Damit ist den Berlinern der Relegationsplatz einen Spieltag vor Saisonende nur noch theoretisch zu nehmen. Nach frühen Toren kamen nie Zweifel am Sieg auf. Überschattet wurde die Partie von Ausschreitungen im Gästeblock.

Union Berlin darf weiter vom ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte träumen: Die Köpenicker gewannen am Sonntagnachmittag mit 3:0 (2:0) gegen den 1. FC Magdeburg und stehen damit einen Spieltag vor Saisonende weiter auf dem Relegationsplatz. Da der viertplatzierte Hamburger SV zeitgleich deutlich beim SC Paderborn verlor, ist ihnen dieser Rang nur noch theoretisch zu nehmen. Bei nur einem Punkt Rückstand auf den SC Paderborn ist derweil auch der zweite Platz - und damit der direkte Aufstieg - noch in Reichweite.

Union Berlin gelang vor 22.012 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei der perfekte Start. Mit der ersten Chance des Spiels gingen die Köpenicker in Führung - gerade einmal sieben Minuten waren da gespielt. Das Erfolgsgeheimnis? Der Doppel-Kopfball! Christopher Trimmel hatte aus dem Halbfeld geflankt, Sebastian Andersson war mit seinem Versuch noch an Magdeburg-Keeper Giorgi Loria gescheitert, doch Grischa Prömel wuchtete den Abpraller mit dem Kopf unter die Latte. Es war das sechste Saisontor des Mittelfeldspielers.

Danach war zunächst nicht mehr viel los. Zumindest in den Strafräumen. Magdeburg - ganz dicht dran am Liga-Abgrund und daher zum Punkten verdammt - versuchte es zwar. Richtig gefährlich wurden sie gegen die beste Abwehr der Liga jedoch nicht. Das 32. Gegentor für Union war gefühlt in ganz weiter Ferne. Timo Perthels Freistoß aus zwanzig Metern war noch die beste Torannährung für den Ost-Rivalen, für Rafael Gikiewicz im Union-Tor aber dennoch überhaupt kein Problem (21.).