Wie ein Sieg doch alles verändern kann. War Cottbus vor ein paar Tagen gefühlt schon abgestiegen, ist nach dem Erfolg gegen Uerdingen nichts mehr wie es war. Nicht nur in der Tabelle, in der die Lausitzer einen Punkt Vorsprung auf die Abstiegsplätze haben, sondern auch in der Stadt - und dort besonders im Energie-Fanshop am Altmarkt.