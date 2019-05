Bild: imago/Eibner/Neis

Zwei auf einen Streich: Karim Bellarabi (29, li.) kam in Berlin zur Welt, aufgewachsen ist der Dribbelkünstler und Nationalspieler in Bremen, heute kickt er in Leverkusen. Leonardo Bittencourt (25, re.) hat auf den Straßen von Cottbus gelernt. Der Halbbrasilianer spielt heute in Hoffenheim.