Hertha BSC hat am Samstagnachmittag in letzter Minute beim FC Augsburg gewonnen. In einer torreichen Partie erzielte Salomon Kalou per Elfmeter in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 4:3 (0:1).

Mit dem zweiten Sieg in Folge rücken die Berliner wieder auf den 10. Platz: Den hatte der scheidende Trainer Pal Dardai zuletzt als sein Ziel für die letzten Spieltage ausgegeben.