"Wir wollen neue Märkte erschließen" - Hertha BSC geht auf Werbetour durch die USA

22.05.19 | 08:23 Uhr

Für die Profis von Hertha BSC ist die Saison noch nicht vorbei. Auf einer USA-Tour sollen sie helfen, den Verein international bekannt zu machen. Die Reise ist von der Deutschen Fußball-Liga gefördert - und bei Weitem nicht mehr so abenteuerlich wie noch 1970. Von Jakob Rüger

Es scheint sie zu geben, die Hertha-Fans in den Vereinigten Staaten. Der entsprechende Instagram-Account weist immerhin 74 Abonnenten auf. Geht es nach den Verantwortlichen von Hertha BSC, dürfen in den nächsten Tagen gern ein paar mehr hinzukommen. "Wir wollen neue Märkte erschließen", begründet Geschäftsführer Sport Michael Preetz die zehntägige Reise in die USA, obwohl die Saison längst beendet ist.

Bundesliga hinkt international hinterher

Seit 1998 reisen Klubs wie der AC Mailand, Manchester United oder der FC Barcelona um die Welt, um neue Fans und Sponsoren zu gewinnen und um die eigene Marke zu stärken. In Deutschland hat man den Bereich der Auslandsvermarktung lange Zeit nicht ernst genommen. Der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga (DFL), Christian Seifert, fordert mehr Auslandsreisen der Bundesligisten. "Es ist unerlässlich", so Seifert, "dass wir mehr und besser koordinierte Aktionen im Ausland starten. Wenn wir das nicht tun, werden wir den Anschluss verlieren." Die Bundesliga versucht schon seit Jahren, auf dem asiatischen und amerikanischen Markt Boden gut zu machen. Die englische Premier League nimmt nur durch die Auslandsvermarktung im Fernsehen bis 2021 2,6 Milliarden Euro ein. Das ist mehr als doppelt so viel wie die Bundesliga (1,16 Milliarden Euro). Damit die deutschen Vereine sich im Ausland präsentieren und so Werbung für die Liga machen, hat die DFL eine Prämie ausgelobt. Von der profitiert nun auch Hertha BSC.

Kurzfristig kleiner, langfristig großer finanzieller Effekt?

"Wir bekommen durch die DFL-Zuschüsse, durch Werbepartner und Einnahmen der Freundschaftsspiele so viel Geld, das wir uns die Reisekosten leisten können", sagt Herthas Finanz-Geschäftsführer Ingo Schiller. "Wir werden sogar einen kleinen Überschuss behalten, wahrscheinlich im fünfstelligen Bereich." Für einen Bundesligisten, der rund 130 Millionen Euro pro Saison umsetzt, ein marginaler Gewinn. Doch Hertha BSC erhofft sich einen langfristigen finanziellen Effekt, denn vor allem die Stadt Berlin ist eine bekannte Marke in den Vereinigten Staaten. "Es geht darum, präsent zu sein auf einem wichtigen Markt", erklärt Schiller. "Es sind in den USA viele potentielle Sponsoren, die wir für Hertha BSC gewinnen können."

Die Eckdaten von Herthas USA-Reise Die USA-Reise von Hertha BSC findet vom 20. bis zum 30. Mai statt. Die Berliner werden zahlreiche Termine wahrnehmen - auf und neben dem Platz. Unter anderem sind zwei Testspiele geplant. Am 23. Mai heißt der Gegner Minnesota United FC (2 Uhr/MESZ), zwei Tage später treten die Herthaner gegen Forward Madison FC an (2 Uhr/MESZ).

Schon 1970 war Hertha BSC auf USA-Tour. Damals fuhr man mit dem Boot über den Atlantik, anschließend ging es für das Team von Trainer Helmut Kronsbein quer durchs Land. Unter abenteuerlichen Umständen absolvierte Hertha zehn Spiele in 24 Tagen. So verrückt wird es diesmal nicht zugehen. Geplant sind neben lockeren Trainingseinheiten und Werbeterminen auch zwei Freundschaftsspiele: einmal gegen das Major-League-Soccer-Team Minnesota United FC und dann gegen den Forward Madison FC aus der unterklassigen USL League One.

Erst der Anfang

Herthas US-Tour soll ein erster Schritt sein, um den Verein international bekannt zu machen. Weitere Marketingreisen will Ingo Schiller deshalb nicht ausschließen: "Ob das Asien oder noch einmal Amerika ist, werden wir sehen, aber wir wollen auch in Zukunft internationale Aktivitäten in Angriff nehmen." Der FC Bayern München oder Borussia Dortmund machen mit ihren Auslandsreisen Gewinne von fünf bis sechs Millionen Euro und sie spüren den langfristigen Effekt. Auch Hertha BSC hofft in Zukunft von der Internationalisierung profitieren zu können.

