Bild: imago/Matthias Koch

Ohnehin mutiert Hertha in der Hinrunde zum Favoritenschreck der Bundesliga. Den Siegen gegen München und Gladbach folgt ein Unentschieden in Dortmund (2:2) am neunten Spieltag und ein Sieg (1:0) gegen Frankfurt am 14. Spieltag. Hier feiert Salomon Kalou den späten Ausgleich in der ersten Minute der Nachspielzeit in Dortmund.