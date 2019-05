Aufatmen bei Hertha BSC: Nach sieben Spielen ohne Sieg haben die Berliner ihren Negativtrend am Samstag endlich gestoppt. Mit 3:1 besiegten sie den abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart - dabei profitierten sie von einem krassen Schiedsrichter-Fehler.

Pal Dardai war glücklich, das verriet das breite Grinsen des Ungarn unmissverständlich. Zwar war das Spiel seiner Mannschaft beim 3:1-Erfolg gegen den VfB Stuttgart keines aus der Kategorie "hochklassiger Fußball", zufrieden war der Hertha-Coach aber dennoch. "Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt und in den richtigen Momenten die Tore geschossen.".

Dabei sahen die über 48.000 Zuschauer im Olympiastadion zunächst ein zähes Spiel. Mehr als einige zaghafte Angriffe in Richtung Stuttgarter Tor waren nicht drin. "Man hat gedacht: Oh nein, heute treffen wir schon wieder nicht", sagt Dardai. Seine Sorgen waren nicht unbegründet: In den letzten drei Spielen hatte Hertha BSC keinen einzigen Treffer erzielt.

Auch am Samstag fiel zunächst kein Tor, und dennoch waren die Berliner im Glück. Denn im Duell in der Luft spielte Karim Rekik den Ball klar mit der Hand - unbemerkt, sowohl vom Schiedsrichter als auch vom Videoassistenten in Köln. "Wie kann man das denn nicht sehen", schimpfte Ex-Herthaner Alexander Esswein. "Wenn das der Videoschiedsrichter nicht sieht, können wir es auch gleich ganz lassen.".