Noch einmal durchschnaufen: Vor dem letzten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga hat Union-Coach Urs Fischer seinen Spielern zwei Tage frei gegeben. "Viel zu trainieren gibt es nicht mehr", sagte er am Montag im Gespräch mit dem rbb.

In der Schweizer Ruhe liegt die Kraft

Wichiger sei es, dass die Spieler vor der Partie am Sonntag (15:30 Uhr) in Bochum die Köpfe frei bekommen. Sie müssten gut regenerieren, "da gehört auch die Familie dazu", betonte Fischer. Am Mittwoch werde er dann mit der Mannschaft die Vorbereitung auf die Partie starten.

Union hat nach dem 3:0 gegen Magdeburg Rang drei praktisch sicher. Stehen die Köpenicker auch nach dem 34. Spieltag auf diesem Platz, würden zwei Relegationsduelle gegen den VfB Stuttgart warten. Los ginge es am 23. Mai auswärts im Schwabenland, das Rückspiel fände vier Tage später im Stadion An der Alten Försterei statt. Anpfiff jeweils um 20:30 Uhr.

Doch es besteht noch die Chance, den steinigen Umweg Relegation zu umgehen. In der eigenen Hand hat Union das aber nicht. Auf den Zweitplatzierten Paderborn - und damit den direkten Aufstiegsrang - haben die Berliner einen Zähler Rückstand. Die Ostwestfalen müssen zum Abschluss bei Dynamo Dresden antreten.