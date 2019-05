Der Zweitliga-Rekordspieler von Union Berlin geht mit ins deutsche Fußball-Oberhaus: Michael Parensen wird auch in der kommenden Saison für die Köpenicker auflaufen. Der Fanliebling, der bereits 2009 in die Hauptstadt kam, verlängert seinen auslaufenden Vertrag bis 2020. Verkündet wurde das am Mittwochabend - unter großem Jubel auf der Aufstiegsparty.

Mit seinen zehn Jahren bei Union ist Parensen der dienstälteste Spieler im aktuellen Kader. In der abgelaufenen Zweitliga-Spielzeit kam der 32-Jährige Defensivroutinier, der einst aus Köln an die Spree wechselte, neunmal zum Einsatz - unter anderem im so wichtigen Relegationshinspiel in Stuttgart, als er den gelbgesperrten Florian Hübner vertrat. Insgesamt bestritt Parensen bislang 237 Partien für die Berliner.