Sie hüpften vor der Kurve. Und die sang aus vollem Herzen. Viele Stimmen, eine Wand in Rot und Weiß. Begeistert - ja: euphorisiert von ihrem Team. Von Grischa Prömel, der mit dem 1:0 für den ersten emotionalen Ausbruch unter den 22.012 Zuschauer gesorgt hatte - außer bei denen natürlich, die es mit Magdeburg hielten. Von Sebastian Polter, der einen Doppelpack nachgelegt hatte. Und von all den anderen. Von ihrer Liebe Eisern Union. Sie riskierten kratzige Stimmen am nächsten Morgen, um diejenigen zu würdigen, die ihren Verein einen Spieltag vor Schluss so nah wie noch nie zuvor an die Bundesliga gebracht hatten.

Das ist und war nicht immer sexy. Nicht selten bekamen Erfolge - und das nicht immer zu Unrecht - den Stempel Arbeitssieg aufgedrückt. Drei Punkte gab es für sie trotzdem. Bei seinem vormaligen Arbeitgeber, dem verwöhnten Schweizer Serienmeister aus Basel, musste Fischer das ein ums andere Mal Kritik einstecken, weil Medien ihm Angsthasen-Fußball vorwarfen. Verstehen konnte er das nicht. In Köpenick stimmte hingegen gleich die Wellenlänge. Der bodenständige Typ, er passt an die Alte Försterei. Und er formte trotz großen personellen Umbruchs binnen kürzester Zeit ein Spitzenteam, das scheinbar per se nicht mehr verlieren konnte. Die Ungeschlagen-Serie von 18 Spielen zu Beginn der Saison ist noch frisch in Erinnerung.

Noch auffälliger ist die Ruhe neben dem Platz. Fischer wirkt ausgeglichen - kurz nach Siegen ebenso wie nach Niederlagen. Weder Überschwang noch Panik gibt es beim Schweizer in den Interviews zu hören. Sachlichkeit first, Emotionen second. So auch an diesem Sonntagnachmittag, als das Stadion noch Minuten nach Schlusspfiff nachbebte - während der 53-Jährige schon wieder gewohnt besonnen analysierte. Mit seinem schweizerischen Dialekt, in dem schon das Sprechtempo für Entschleunigung sorgt. Wer auf Pressekonferenzen kernige Sprüche hören will, fährt in aller Regel am besten nicht in den Osten Berlins. Bei den Entertainer-Qualitäten haben andere aus der Trainerzunft Vorsprung.

Wenige sind jedoch aktuell erfolgreicher in ihrem Hauptgeschäft. In Zeiten kleinerer Krisen zahlte sich Fischers Art bereits aus. Als Union zwischen dem 25. und 29. Spieltag über fünf Partien plötzlich gänzlich ohne Sieg blieb, kamen Erinnerungen hoch. Vom Aufstiegstrauma war die Rede. Urs Fischer blieb cool, ließ sich seine Ruhe nicht nehmen. Es hatte gefühlte Signalwirkung im ganzen Verein und Umfeld. Nervöse Zuckungen wie in anderen Klubs in solchen Phasen üblich? Fehlanzeige! Und das wurde belohnt: Nun sind die Berliner zurück.