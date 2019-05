Den Bundesliga-Aufstieg feiert Union Berlin am Mittwoch groß. Zunächst mit demRegierenden Bürgermeister, der sich schon auf die kommenden Derbys freut. Per Boot geht es weiter nach Köpenick, wo am Abend in der Alten Försterei Party gemacht wird.

rbb|24 überträgt die Aufstiegsfeier von 16:15 bis 21:00 Uhr im Livestream