Torjäger stürmt in die Bundesliga

Energie Cottbus muss seinen Top-Torjäger Streli Mamba ziehen lassen, der 24-jährige wechselt ablösefrei zu Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn. Das teilte der westfälische Verein am Donnerstag mit.

Vor drei Jahren war der Stürmer von der zweiten Mannschaft des SV Sandhausen in die Lausitz gewechselt. In 109 Spielen erzielte Mamba für Energie Cottbus 43 Tore. Besonders wertvoll: die 19 Treffer, mit denen der gebürtige Schwabe Cottbus im vergangenen Jahr in die 3. Liga schoss.