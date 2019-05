Sebastian T. Berlin Freitag, 24.05.2019 | 13:01 Uhr

Wer hat eigentlich mit diesem ganzen "Genderkram" angefangen? Es kommt mir manchmal so vor, als ob wir die großen Probleme unserer Zeit nicht in den Griff bekommen, und uns deshalb künstliche Probleme ausdenken müssen, um zu zeigen, dass etwas getan wird. Das Schlimme ist ja auch, dass es in Deutschland eine große Zahl von Gender-Professuren gibt, die Unmengen von Steuergeldern verschlingen. Dem Normalbürger ist das doch in keiner Weise mehr vermittelbar. Und dem eher simpel gestrickten Fußballfan schon gar nicht.