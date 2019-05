imago/Eibner Video: rbbUM6 | 18.05.19 | 18:00 Uhr | Simon Wenzel | Bild: imago/Eibner

1:1-Unentschieden in Braunschweig - Energie Cottbus steigt aus der 3. Liga ab

18.05.19 | 16:16 Uhr

Energie Cottbus steigt nach nur einem Jahr wieder aus der 3. Liga ab. Die Lausitzer kamen bei Eintracht Braunschweig nur zu einem 1:1-Unentschieden. Durch die zeitgleichen Siege von Jena und Großaspach muss Energie den Weg in die Regionalliga antreten.

Die Ausgangslage vor der Begegnung war klar: Sollten die SG Sonnenhof Großaspach und Carl Zeiss Jena ihre Spiele gegen Fortuna Köln und TSV 1860 München jeweils gewinnen, würde Cottbus im Spiel bei Eintracht Braunschweig nur ein Sieg zum Klassenerhalt reichen. Die Gastgeber hingegen wären bei der gleichen Konstellation auch mit einem Unentschieden gerettet. Am Ende war es genau diese Konstellation, die zu Stande kam: Durch ein 1:1-Unentschieden feierte Eintracht Braunschweig im eigenen Stadion den Klassenerhalt, während Energie Cottbus und 2.000 mitgereiste Fans trauerten.

Strittige Schiedsrichterentscheidung leitet 1:0 ein

In der Anfangsphase war es eine ausgeglichene Partie, beiden Mannschaften war der Druck und die enorme Bedeutung dieser Begegnung anzumerken. Viele Fehlpässe und kleinere Fouls dominierten das Spielgeschehen. Nach einer knappen Viertelstunde hatte Cottbus dann allerdings leichte Feldvorteile, konnte sich aber keine guten Chancen erarbeiten. Stattdessen kam es zum Rückschlag für Energie: Schiedsrichter Daniel Schlager pfiff in der 28. Minute einen äußerst strittigen Handelfmeter, den Marc Pfitzner sicher verwandelte. Zeitgleich führte Jena in München bereits mit 2:0 (4:0) und auch Großaspach ging bei Fortuna Köln mit 1:0 (2:0) in Führung. Nun zeichnete sich ab, dass Energie bei den Niedersachsen nur ein Sieg zum Klassenerhalt reichen würde. Im mit 22.744 Zuschauern ausverkauften Eintracht-Stadion konnten die Lausitzer auch im Anschluss nicht für Beruhigung sorgen. Immer wieder kam Braunschweig gefährlich vor das Tor von Avdo Spahic, nutzte die Unordnung in der Cottbuser Hintermannschaft aber nicht. So ging es mit der 1:0-Führung für Braunschweig in die Halbzeit.

Energie wird besser und gleicht aus

Nach der Pause brachte Wollitz frische Kräfte: Fabio Viteritti ersetzte Tim Kruse und Luke Hemmerich kam für Daniel Bohl. Tatsächlich wurde Cottbus offensiver – und wurde belohnt. Nach einer Flanke von Lasse Schlüter spielte der Braunschweiger Christoph Menz den Ball mit der Hand, Schiedsrichter Schlager gab erneut Elfmeter. Der eingewechselte Fabio Viteritti verwandelte zum 1:1-Ausgleich. Nun kam Energie dem Sieg und somit dem Klassenerhalt nochmal näher. Und Cottbus drückte: Immer wieder kamen die Lausitzer in die Hälfte der Gastgeber, setzten Braunschweig vor dem Strafraum fest. Die Mannschaft von André Schubert verteidigte allerdings gut und ließ kaum Chancen der Lausitzer zu. Die beste hatte Dimitar Rangelov per Freistoß in der 68. Minute, verfehlte das Tor aber knapp.

Cottbus fehlt am Ende ein Tor

Trotz der Feldüberlegenheit im zweiten Durchgang fehlte dem Team von Claus-Dieter Wollitz am Samstag die letzte Durchschlagskraft. Nachdem José Matuwila in der 86. Minute noch die Gelb-Rote Karte sah, kamen die Lausitzer nicht mehr zum so wichtigen 2:1 und verfehlen damit den Klassenerhalt am letzten Spieltag der 3. Liga. Am Ende fehlte Energie Cottbus ein Tor, um mit den punktgleichen Braunschweigern auf dem Nichtabstiegsplatz gleichzuziehen. Spieler und Verantwortliche von Energie Cottbus waren nach dem Abpfiff dementsprechend enttäuscht. "Wir wollten natürlich unbedingt die Liga halten. Jetzt ist es zu zeitig zu sagen, wie es weitergeht", sagte Energie-Präsident Werner Fahle kurz nach dem Spiel. Die Lausitzer stehen vor einem Neuanfang in der Regionalliga: Diverse Spielerverträge laufen aus und auch die Zukunft von Trainer Wollitz ist noch unklar.



Eine Achterbahnsaison endet mit dem Abstieg

