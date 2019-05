Drittliga-Absteiger Energie Cottbus muss den nächsten Abgang eines Leistungsträgers verkraften. Offensivspieler Fabio Viteritti verlässt die Lausitzer und wird künftig für den FSV Zwickau spielen - und damit nach wie vor in Liga drei. Wie der Verein am Freitag mitteilte, erhält der 26-Jährige einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021.

Abstieg in die Regionalliga

In der abgelaufenen Saison kam Viteritti in 34 Drittliga-Spielen zum Einsatz und schoss sechs Tore. Vor seiner Zeit in Cottbus durchlief der gebürtige Lörracher die Jugendabteilungen des FC Basel sowie des 1. FC Magdeburg und spielte später auch für Regionalligist TSG Neustrelitz.

"Wir freuen uns, dass sich Fabio trotz anderer Anfragen aus der Liga für uns entschieden hat. Wir sehen ihn als sehr vielseitigen und kreativen Mittelfeldspieler", sagte FSV-Sportdirektor Toni Wachsmuth in einer Pressemitteilung. Viteritti sei zudem ein technisch sehr guter Fußballer, der viel Gefahr vor dem Tor und bei Standard-Situationen ausstrahle.

Für Energie Cottbus ist es der dritte prominente Abgang. Zuvor hatten bereits Angreifer Streli Mamba und Mittelfeldspieler Marcelo de Freitas Costa ihre Wechsel bekanntgegeben. Mamba schließt sich Bundesliga-Aufsteiger Paderborn an, der Brasilianer de Freitas geht zum Chemnitzer FC.