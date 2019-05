Nur wenige Tage nach dem bitteren Abstieg aus der 3. Liga hat der FC Energie Cottbus eine Spendenaktion gestartet. Zum symbolischen, an das Gründungsdatum angelehnten Preis von 19,66 Euro verkauft der finanziell klamme Verein Tickets für ein "fiktives Heimspiel" im Stadion der Freundschaft. "Auf die Idee haben uns die Fans gebracht", sagt Klubsprecher Stefan Scharfenberg-Hecht rbb|24. "Die haben gesagt: Macht was, tut was. Wir wollen euch helfen."

Unter dem Hashtag "Einmalvollmachenbitte" will Energie Geld gegen "die fußballerische Bedeutungslosigkeit" sammeln, wie der Verein es auf seiner Website schreibt. 22.528 Karten gehen raus - so viele wie Fans ins Cottbuser Stadion passen. Die nicht reale Partie soll am 31. Januar 2020, dem 54. Vereinsgeburtstag der Lausitzer, "ausgetragen werden".

Anders als viele finanziell angeschlagene Vereine fiel bei Energie bewusst die Entscheidung gegen ein kein Benefizspiel gegen einen prominenten - realen - Gegner: "In Zwickau gastierten die Gladbacher Borussia und Dynamo Dresden, in Erfurt kam der 1. FC Union Berlin vorbei, nach Kaiserslautern fahren die Bayern zu diversen Benefizspielen. Und in der Lausitz, da hilft man sich selbst", heißt es in der Mitteilung. Wird die Spendenaktion gut angenommen, sind beachtliche Einnahmen möglich. "Wenn wir ausverkauft sind, wären das über 440.000 Euro", so Scharfenberg-Hecht. "Die Aktion ist gerade erst angelaufen, aber die Leute kaufen schon fleißig Tickets."