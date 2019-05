Nachwuchscoach Ante Covic wird neuer Trainer beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Wie der Verein am Sonntag mitteilte, beerbt der bisherige Trainer der U23 den zum Saisonende scheidenden Pal Dardai.

Jetzt ist es offiziell: Ante Covic wird ab der kommenden Saison Nachfolger von Pal Dardai als Cheftrainer von Hertha BSC. Das gab der Verein am Sonntagmittag bekannt. Der 43-Jährige Covic trainiert aktuell die zweite Mannschaft von Hertha BSC.

Nach Pal Dardai holt Hertha also wieder einen Trainer aus dem eigenen "Stall" zu den Profis. Ante Covic spielte von 1996-2000 und von 2003-2010 für die erste und zweite Mannschaft von Hertha und ist seitdem als Trainer im Jugendbereich tätig. "Für mich als gebürtigen Berliner, der für Hertha BSC gespielt hat und seit Jahren für diesen Club als Trainer tätig ist, geht ein Kindheitstraum in Erfüllung", äußert sich der künftige Chef-Trainer Covic auf der Homepage des Vereins, "Hertha BSC ist für mich nie ein gewöhnlicher Arbeitgeber gewesen. Hertha BSC ist meine Passion und meine große Leidenschaft."

Hertha-Manager Michael Preetz zeigte sich mit der gefundenen Lösung zufrieden: "Nach intensiver Prüfung verschiedenster Kandidaten haben wir uns erneut für ein Trainer-Eigengewächs entschieden. Ante besitzt unbestrittene fachliche Kompetenz und verkörpert große Hertha-Leidenschaft", sagte Preetz in der Mitteilung des Vereins zitiert.

Mit Covic will Hertha in Zukunft die unter Dardai begonnene Entwicklung fortsetzen und den Spielern aus dem eigenen Nachwuchs Chancen im Profibereich bieten. Darin sieht Preetz eine große Stärke seines neuen Cheftrainers: "Er kennt gerade unsere jungen Spieler, hat sie geformt, gefördert, aufgebaut und vorbereitet auf das Profi-Geschäft. Nun wird er diese Jungs in der Bundesliga etablieren und zu gestandenen Profis formen."