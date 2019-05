Bundesligist Hertha BSC wird am 1. Juli in die Vorbereitungen für die Saison 2019/2020 starten. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, findet Anfang Juli wie schon im Vorjahr ein einwöchiges Trainingslager in Neuruppin statt (3. - 10. Juni).

Am 13. Juli nimmt der Club an einem Jubiläumsturnier des Karlsruher SC teil, der in diesem Jahr seinen 125. Geburtstag feiert. Nach Testspielen gegen die Zweitligisten FC Erzgebirge Aue (17. Juli) und und VfL Bochum (20. Juli), reist die Mannschaft zum zweiten Trainingslager ins österreichische Stegersbach (24. Juli - 1. August). Gegner für mögliche Testspiele in beiden Trainingslagern stehen noch nicht fest. Danach gastiert Hertha in London bei Premier-League-Club Crystal Palace (03. August).