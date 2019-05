Das Berliner Landespokalfinale ist das Duell zweier Enttäuschten. Der FC Viktoria wollte noch im vergangenen Sommer hoch hinaus in der Regionalliga und landete hart in der Insolvenz, Gegner Tennis Borussia hat sich im Winter von seinen Fans entfremdet.

Wenn am Samstagmittag die Boxen im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark aufgedreht werden und irgendein Gewinner-Song zwischen "We are the Champions" und "So seh'n Sieger aus, schalalalala" durch den Mauerpark schallt, dann wird zumindest einer der beiden Finalisten diese Saison zu einem versöhnlichen Ende gebracht haben. Denn das Berliner Landespokalfinale ist so ein bisschen das Duell der Enttäuschten.