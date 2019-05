Bild: dpa/Dennis Ewert

Union muss über den Umweg Relegation in die Bundesliga - "Für uns geht es darum, Geschichte zu schreiben"

20.05.19 | 08:29 Uhr

Für den direkten Bundesliga-Aufstieg hat es nicht gereicht, aber lange trauern können die Eisernen nicht. Schon am Donnerstag startet für Union die Relegation gegen Stuttgart. Im Rückspiel könnte der Heimvorteil zum entscheidenden Faktor werden. Von Lisa Surkamp



Sie waren schon durchnässt vom Regen. Und sie waren gezeichnet von den Gegentoren, die ihre Mannschaft in diesem so bedeutsamen Spiel kassiert hatte. Doch keiner der 11.000 Fans im und um das Stadion An der Alten Försterei dachte auch nur ansatzweise daran, zu gehen, als ihr Team im Ruhrpott mit 0:2 zurücklag.

Und dann war sie plötzlich wieder zu spüren, diese Euphorie. Grenzenloser Jubel in Rot und Weiß. 11.000 hoffnungsvolle Gesichter bis zum Abpfiff. Das Wunder von Bochum, es blieb an diesem Nachmittag zwar aus. Aber von der Euphorie ist dennoch etwas geblieben. "Dieses Gefühl, dass die Mannschaft immer wieder zurückkommt und die Fans immer hinter der Mannschaft stehen, das ist immer wieder unglaublich", berichtet Olaf aus Französisch-Buchholz mit leuchtenden Augen.

Noch nie waren sie dem Bundesliga-Aufstieg so nah

Der historische Bundesliga-Aufstieg ist immer noch möglich. Dagegen spricht die Statistik, denn seit 2012 hat sich kein Zweitligist mehr in der Relegation durchsetzen können. Und auch historisch haben die Köpenicker nicht durchweg gute Erinnerungen - nur zweimal in neun Versuchen schafften die Eisernen in ihrer Geschichte den Aufstieg nach Entscheidungsspielen.

Aber Union ist stetig gewachsen, seit zehn Jahren durchgängig Zweitligist und hat sich auf allen Ebenen enorm stabilisiert. Noch nie waren sie dem Aufstieg so nah wie jetzt. "Hätte uns vor der Saison einer gesagt, wir wären Dritter und hätten die Relegationsspiele, hätten wir es angenommen. Es ist okay, wenn man heute nochmal am Boden zerstört ist, aber ab morgen müssen wir uns auf Stuttgart fokussieren", sagte Abwehrchef Florian Hübner am Sonntag, der im Hinspiel wegen der zehnten Gelben Karte gesperrt fehlen wird.



die relegation Hinspiel: VfB Stuttgart - 1. FC Union Berlin (23. Mai 2019, 20.30 Uhr) Rückspiel: 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart (27. Mai 2019, 20.30 Uhr)



Die Rahmenbedigungen für die Bundesliga stimmen

"Für die Stuttgarter geht es ums Überleben, für uns darum, Geschichte zu schreiben." Besser als Union-Stürmer Joshua Mees könnte man die Ausgangslage für die Relegationsspiele wohl kaum zusammenfassen. Die Fans werden die Eisernen auch weiter unterstützen: Über 5.000 Unioner reisten mit nach Bochum, in Köpenick sind die Reihen regelmäßig ausverkauft. Die Skepsis, ob ein Aufstieg den Verein kommerzialisieren könnte, scheint bei den meisten Fans mittlerweile verflogen. Ein Ausbau des Stadions An der Alten Försterei ist längst geplant. Die Rahmenbedingungen für den Aufstieg in die Bundesliga stimmen also.



Fans schon aufstiegssicher

Euphorie statt Zurückhaltung - so könnte man das Motto für die beiden wichtigsten Spiele des Jahres beschreiben. "Natürlich wollen wir den Aufstieg", versichert Union-Fan Andreas. Unter den Anhängern herrscht Einigkeit: "Union ist eine geile Mannschaft und hat die Bundesliga verdient. Das Auswärtsspiel wird bestimmt etwas schwierig, aber das Heimspiel gewinnen sie", erklärt Paul aus Friedrichshain. "Union steigt auf, hundertprozentig!"



"Wir werden uns nicht in die Hose machen"

Gegen Bochum fehlte den Köpenickern nur ein Tor, um Historisches zu schaffen. Und gerade deshalb wollen es die Unioner gegen Stuttgart nun erst recht schaffen. "Wir wissen natürlich, dass wir kompletter Außenseiter sind. Stuttgart ist eine Mannschaft mit einem sehr guten Kader", weiß Kapitän Christopher Trimmel. "Aber wir werden uns nicht in die Hose machen." Und einen großen Trumpf haben sie in der Hinterhand: das Rückspiel zu Hause - wenn 22.000 Fans voller Stolz singen werden. Bis zum Schluss. Und natürlich wieder mit der ganz großen Hoffnung.



Sendung: rbb24, 19.05.2019, 21.45 Uhr