Abwehrspielerin Johanna Elsig und Stürmerin Svenja Huth sind von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für den deutschen Kader für die WM in Frankreich nominiert worden. Die beiden Spielerinnen von Turbine Potsdam gehören zum Aufgebot der Weltmeisterschaft in Frankreich, die vom 7. Juni bis 7. Juli stattfinden soll.

Lisa Schmitz und Felicitas Rauch, die Turbine ebenfalls im Sommer verlassen werden (Ziel noch unbekannt bzw. VfL Wolfsburg), wurden von der Bundestrainerin auf Abruf in den Kader nominiert. Sollte sich vor oder während des Turniers eine Spielerin verletzten, könnten die Torhüterin oder die Abwehrspielerin nachnominiert werden. Beide werden außerdem Teil des finalen Lehrgangs vor der WM in Grassau, sowie des Testspiels gegen Chile (30. Mai 17:45 Uhr) sein.

Bei der WM trifft Deutschland in der Gruppenphase am 8. Juni auf China, am 12. Juni auf Spanien und am 17. Juni auf Südafrika.