1. FC Union Berlin - 11 Gründe für den Aufstieg

14.05.19 | 06:20 Uhr

Die Relegation hat der 1. FC Union Berlin schon sicher. Aber auch der direkte Aufstieg ist am Sonntag noch möglich. Welchen Weg Richtung Bundesliga Union auch immer nehmen wird: Aus den folgenden elf Gründen sind die Eisernen eine Bereicherung für die Beletage.

Die Hauptstadt

Gut, die Sache mit dem Flughafen läuft jetzt eher so suboptimal. Aber in Sachen Fußball könnte Berlin einmal zeigen, dass in der Hauptstadt doch etwas funktioniert. Denn mit einem Aufstieg des FCU wäre Berlin die einzige deutsche Stadt mit zwei Fußball-Erstligisten. Das gab es zuletzt in der Saison 2010/11, als mit dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli zwei Teams aus der Hansestadt in der Bundesliga um Punkte kämpften. Übrigens wäre Union nach Hertha BSC, Tasmania, Tennis Borussia und Blau-Weiß 90 der fünfte Berliner Verein, der mal in der Bundesliga mitspielen darf.

Der Trainer

Unaufgeregt und sachlich statt hysterisch und emotional: Union-Coach Urs Fischer ist die Ruhe in Person, mit all seiner Gelassenheit hat er das Team im Griff. Als Union zwischenzeitlich in eine Krise geriet und etliche Punkte liegen ließ, blieb Fischer cool. Das hatte gefühlte Signalwirkung im ganzen Verein und Umfeld. Nervöse Zuckungen wie in anderen Klubs in solchen Phasen üblich? Fehlanzeige! Und das wurde belohnt: Nun sind die Berliner zurück.

Die 2. Liga

Seit zehn Jahren ist Union ununterbrochen in der 2. Liga dabei und damit dienstältestes Mitglied im Unterhaus. Da sollte der Ehrgeiz doch groß sein, auch mal etwas anderes zu erleben.

Der VfL Bochum

Beim kommenden Gegner, dem VfL Bochum, haben die Eisernen noch einen gut. Und das schon seit 2002. Damals war der VfL darauf angewiesen, dass Union im letzten Saisonspiel gegen die seinerzeit von Jürgen Klopp trainierten Mainzer gewinnt. Gesagt, getan: Nach einer 1:3-Niederlage in Köpenick mussten die Mainzer ihre Aufstiegsfeier absagen und stattdessen den Bochumern gratulieren. Für so viel Schützenhilfe kann sich der VfL doch langsam erkenntlich zeigen, oder?

2012 kam es letztmals zum Derby zwischen Union und Hertha

Der Osten

Zehn Jahre ist es nun schon her, dass Energie Cottbus aus der Bundesliga abgestiegen ist. Seitdem hat es kein Verein mit DDR-Vergangenheit mehr dorthin geschafft. Da wäre es doch ganz schön, wenn Union die geplagte Ost-Seele mit einem Aufstieg ein bisschen streicheln könnte.

Die Abwehr

Schlanke 31 Gegentore hat der 1. FC Union in bislang 33 Saisonspielen zugelassen. Das ist der absolute Spitzenwert der 2. Liga. Die nächstbeste Abwehr, die des - nicht lachen! - Hamburger SV, kann da mit ihren 42 kassierten Treffern nicht einmal annähernd mithalten. Sollte sich also die alte Sportweisheit "Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften" bewahrheiten, ist Unions Aufstieg ausgemachte Sache.

Das Stadion an der Alten Försterei

Das Stadion

Das Stadion an der Alten Försterei ist der wohl größte Star des 1. FC Union. Es ist eine Arena, die an die besten und stimmungsvollsten Zeiten der britischen Fußballkultur erinnert. Vielleicht ist es nicht der komfortabelste Ort, um dem Spiel zu fröhnen, aber dafür ist es dort umso ehrlicher und puristischer. Ganz anders als in Wolfsburg. Oder Hoffenheim. Oder München. Oder Leipzig.

Die Hymne

"Eisern Union, immer wieder Eisern Union. Immer weiter, ganz nach vorn, immer weiter mit Eisern Union" heißt es voller Selbstbewusstsein in der von Nina Hagen gesungenen Vereinshymne. Diese Hymne ist zwar nun schon mehr als 20 Jahre alt, wartet aber immer noch auf ihr Debüt in der 1. Liga. Aber vielleicht ist es ja schon bald soweit.

Der Hamburger SV

Für den Bundesliga-Dino war die Sache klar: Der Abstieg aus der Bundesliga war nur ein Betriebsunfall und wird umgehend korrigiert. Tja. Dumm nur, dass Union nichts von diesem Vorhaben wusste und einfach viel erfolgreicher als der HSV spielt. Das sorgt zwischen Ostsee und Alpen für etliche Gags auf Kosten des Hamburger (Kostprobe: "Neulich an der Supermarkt-Kasse: 'Sammeln Sie Punkte?' - 'Nein, ich bin HSV-Fan.'"). Der Aufstieg wäre für diesen humorigen Dienst doch eine angemessene Belohnung.

Gikiewicz trifft gegen Heidenheim.

Der Torwart

Rafal Gikiewicz wurde vor der Saison nach Köpenick geholt, um Tore zu verhindern. Schließlich ist der gute Mann Torwart. Die Bilanz des Polen kann sich durchaus sehen lassen. In gleich 14 Spielen ließ Gikiewicz kein Tor zu, was ihm statistisch zum besten Keeper der 2. Liga macht. Doch der 31-Jährige hat auch offensive Qualitäten, die Union gleich zweimal Punkte retteten. Gegen den MSV Duisburg bereitete Gikiewicz den Ausgleich in der Nachspielzeit vor, gegen Heidenheim traf er mit der letzten Szene des Spiels gleich selbst zum 1:1.

Das Weihnachtssingen

Wer hat's erfunden? Die Unioner! 2003 hatten sich ein paar Union heimlich im Stadion getroffen und Weihnachtslieder gesungen. Mittlerweile ist das Weihnachtssingen fester Bestandteil im Kalender des Vereins und wird von etlichen anderen Klubs kopiert. Aber so gut wie das Original kriegt es keiner hin.

