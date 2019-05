Am kommenden Donnerstag (20:30 Uhr) trifft Union Berlin im Relegationshinspiel auf den Bundesligasechszehnten VfB Stuttgart. Vier Tage später steht das Rückspiel im Stadion An der Alten Försterei an. Fischer möchte sich nicht mehr mit der verpassten Chance beschäftigen - das Motto: Gib niemals auf und glaub an dich. Der Leitsatz, der das Spruchband vor dem Gästeblock in Bochum schmückte und mittlerweile auf tausenden Fischerhüten und T-Shirts abgedruckt ist.

Urs Fischer konnte schon wieder lachen. Der Trainer scherzte mit den vielen Journalisten, die sich am Dienstag im Presseraum des Stadion An der Alten Försterei versammelt hatten. Nur knappe 48 Stunden nach dem um Haaresbreite verpassten Aufstieg in die Bundesliga , gilt es für Fischer nach vorne zu schauen. Schließlich ist der Traum von der Bundesliga für den Coach, die Mannschaft und den gesamten Verein noch nicht ausgeträumt.

Diese Aufgabe ist eine große. Erst zwei Mal konnte ein Zweitligist seit der Wiedereinführung der Relegation in der Saison 2008/2009 als Sieger aus dem Duell gegen den Bundesligisten hervorgehen. 2009 schaffte es der 1. FC Nürnberg gegen Energie Cottbus, 2012 gewann Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC und sprang so ins Fußball-Oberhaus. Auch der 1. FC Union Berlin geht als Außenseiter in die Partie gegen den - nach der Trainerentlassung von Markus Weinzierl - formstarken VfB Stuttgart. Unter Interimstrainer Nico Willig holten die Schwaben sieben Punkte aus den letzten vier Spielen.

Zwar konnte der Trainer nicht abstreiten, dass die Enttäuschung nach der greifbaren Chance, direkt aufzusteigen und so die mit Druck belastete Relegation zu vermeiden, groß war. "Klar war die Stimmung am Montag nicht gut. Da genügen ein paar Stunden Schlaf nicht, um alles aus dem Kopf zu kriegen", schilderte der Coach die Verfassung seiner Mannschaft nach dem Spiel in Bochum. Doch Fischer ergänzte schnell: "Es war wichtig, dass wir uns nicht mehr mit dem Spiel vom Sonntag beschäftigen, sondern uns sofort an die neue Aufgabe herangemacht haben."

An Unterstützung von den Rängen wird es den Eisernen auch in Stuttgart nicht fehlen. 3.000 Karten waren bereits nach dem Vorverkauf für Vereinsmitglieder vergriffen. 2.000 weitere Tickets gehen in den freien Verkauf und dürften ebenfalls in Windeseile einen Abnehmer finden. Es wird sich also wieder ein gewaltiger roter Tross auf den Weg machen, um den Verein zu unterstützen. Für alle Union-Anhänger, die keine der begehrten Karten für das Spiel in Stuttgart ergattern konnten, bietet der Verein ein Public Viewing im Stadion An der Alten Försterei an. Bereits am vergangenen Sonntag waren 11.000 zum Public Viewing zum Spiel gegen den VfL Bochum gekommen.

Es herrscht eine Euphorie im Verein, die die Mannschaft tragen kann. Urs Fischer weiß, dass die "Fans es verdient hätten", in der kommenden Saison Bundesliga-Fußball in Köpenick zu erleben. Der Trainer ist dankbar für die Unterstützung, die die Mannschaft in dieser Saison erfahren hat. Die Anhänger sollen belohnt werden - mit einem guten Auftritt des Teams in den Relegationsspielen und anschließend mit dem Aufstieg in die Bundesliga.